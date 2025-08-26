DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,34%
ALTIN
4.456,63 -0,5%
BITCOIN
4.506.377,1 -0,16%

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip yurtdışında — Eylül ve Ekim vizyonu

TRT Çocuk yapımı Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Pakistan ve Azerbaycan gösterimlerinin ardından Eylül ve Ekim aylarında birçok ülkede vizyona giriyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:04
Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip yurtdışında — Eylül ve Ekim vizyonu

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip yurt dışı macerasını sürdürüyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisinden uyarlanan ilk sinema filmi Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, uluslararası seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Animasyonun yüksek prodüksiyon kalitesi ve sürükleyici anlatımı hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazandı.

Vizyon takvimi

Film, temmuz ayında Pakistanta, 22 Ağustos tarihinde ise Azerbaycanda gösterildi. Uluslararası dağıtım takvimine göre yapım; 25 Eylülde Almanya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Gürcistan’da; 23 Ekimde ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Irak, Lübnan ve Ürdün’de vizyona girecek.

Temalar ve amaç

Film, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işlerken çocuklara hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin önemini anlatmayı hedefliyor. Anlatımı ve karakterleriyle ailelerin tercih edebileceği bir yapım olarak öne çıkıyor.

Yapım ekibi

Yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan bulunuyor. Filmin öyküsü Gül Ebru Turnaya, senaryosu ise Serap Özgüre ait.

Konu özeti

Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
6
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak
7
Adana Feke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor