Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip yurtdışında — Eylül ve Ekim vizyonu

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip yurt dışı macerasını sürdürüyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisinden uyarlanan ilk sinema filmi Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, uluslararası seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Animasyonun yüksek prodüksiyon kalitesi ve sürükleyici anlatımı hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazandı.

Vizyon takvimi

Film, temmuz ayında Pakistanta, 22 Ağustos tarihinde ise Azerbaycanda gösterildi. Uluslararası dağıtım takvimine göre yapım; 25 Eylülde Almanya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Gürcistan’da; 23 Ekimde ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Irak, Lübnan ve Ürdün’de vizyona girecek.

Temalar ve amaç

Film, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işlerken çocuklara hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin önemini anlatmayı hedefliyor. Anlatımı ve karakterleriyle ailelerin tercih edebileceği bir yapım olarak öne çıkıyor.

Yapım ekibi

Yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan bulunuyor. Filmin öyküsü Gül Ebru Turnaya, senaryosu ise Serap Özgüre ait.

Konu özeti

Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.