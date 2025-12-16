Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı

Sapanca'da uyuşturucu operasyonu

Operasyon detayları

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri daha önceden irtibatlı olduğu şahıs ve şahıslara satacağı öğrenilen O.A. (46) isimli şüpheli, yapılan takip neticesinde Uzunkum Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada, 50 adet kutu içerisinde toplam 2 bin 700 adet sentetik ecza ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

