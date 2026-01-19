Akıncılar’da Kış Festivali’nin 2’ncisi Coşkuyla Gerçekleşti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen Kış Festivali’nin 2’ncisi, konserler, kardan adam yarışı, köfte-sucuk ikramları ve sürprizlerle yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:08
Akıncılar’da Kış Festivali’nin 2’ncisi Coşkuyla Gerçekleşti

Akıncılar’da Kış Festivali’nin 2’ncisi Coşkuyla Gerçekleşti

Yoğun katılım ve renkli etkinlikler ilçeyi şenlendirdi

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kış Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Festival alanında sanatçıların sahne aldığı konserler izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, köfte ve sucuk ikramlarıyla misafirlere kış havasına yakışır lezzetler sunuldu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen kardan adam yarışması büyük ilgi görürken, gün boyunca çeşitli sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle festival coşkusu zirveye çıktı.

Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği organizasyon, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, festivale katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal yaşamına katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Sevinç ayrıca, Kış Festivali’nin önümüzdeki yıl 3’üncüsü düzenlenerek geleneksel hale getirileceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

