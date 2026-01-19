Konya 112 Acil Servis'e 13 Yeni Ambulans ve 1 UMKE Aracı Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığı'nın Konya'ya tahsis ettiği 13 tam donanımlı ambulans ve 1 UMKE aracı hizmete alındı; törenle 112 istasyon sorumlularına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:14
Törenle teslim edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 13 adet tam donanımlı ambulans ile 1 adet UMKE Acil Müdahale Aracı için tören düzenlendi. Yeni araçlar, Konya 112 Acil Servis filosunun güçlendirilmesi amacıyla hizmete alındı.

Tören detayları

Tören, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi ve ambulanslar 112 Acil Servis istasyon sorumlularına teslim edildi.

Yetkililerin açıklamaları

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz törende şu ifadeleri kullandı: "Konya’mızda 112 ağımız fiziki olarak geniş bir il olduğumuz için 103 noktada hizmet vermekteyiz. Yeni gelen ambulanslarla birlikte 153 tane ambulansımız oldu. 2025 yılında 218 bin vakaya hizmet verdik. 8 milyon üzerinde de kilometre yaptık"

AK Parti Konya Milletvekilleri adına konuşan Hasan Ekici ise, "Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ilimize kazandırılan 13 adet yeni ambulansın hizmete takdim törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın de konuşmasında, "Sağlı Bakanlığımızca, Konya’mıza tahsis edilen 13 adet tam donanımlı ambulans ve 1 adet UMKE Acil Müdahale Aracı’nı hep birlikte hizmete alacağız. Bugün hizmete alacağımız ambulanslarımızda vatandaşımızın sağlık hizmeti almasına güçlü bir destek verecektir" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Abdullah Ağralı, Hasan Ekici, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, protokol üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

