Kayseri'de Karla Mücadele: 14 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı, 24 Yol Açıldı

Kayseri'de kar ve tipinin etkisiyle 14 kırsal mahalle yolu kapalı; ekipler 24 mahalle yolunu ulaşıma açtı, 156 araç ve 421 personelle çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:04
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından kırsal ve kent merkezinde yoğun karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Kırsal Bölgede Sahada Yoğun Mesai

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toplam 156 araç ve 421 personel, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, sahada 148 personel ve 85 araç ile yoğun mesai gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda; Bünyan’da 2, Develi’de 3, Pınarbaşı’nda 3, Sarız’da 10, Yahyalı’da 5, Yeşilhisar’da 1 mahalle yolu olmak üzere, 6 ilçede toplam 24 mahalle yolu ve 192 kilometrelik yol ağı yeniden ulaşıma açıldı.

Tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı’nda 5, Sarız’da 9 mahalle yolu olmak üzere toplam 14 mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçları ile yapılıyor; yüksek kesimler ve ulaşımı zor bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor.

Kent Merkezi ve Yaya Yollarında Çalışma

Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımın aksamaması adına 201 personel ve 71 araç ile görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yol genişletme ve açma faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmaları yapıyor. Yapılan çalışmalarla özellikle yaya güvenliği ön planda tutuluyor ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

