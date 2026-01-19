Hayat Hastanesi Mudanya Muhtarlarıyla Buluştu: Yeni Hastane 2027'ye Hazırlanıyor

Hayat Hastanesi yönetimi Mudanya muhtarlarıyla buluştu

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, Mudanya muhtarlarını Hayat Hastanesi’nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda ağırladı. Toplantıya, Hayat Hastanesi ile sağlık anlaşması bulunan Mudanya muhtarları katıldı.

Buluşmada Hayat Sağlık Grubunun mevcut yatırımları, devam eden projeleri ve bölge halkına yönelik sağlık hizmetleri ele alındı. Programın açılışında konuşan Uzm. Dr. Özkul, bu yıl kuruluşlarının 48. yılını kutladıklarını belirterek, Bursa ve çevresinde nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Uzm. Dr. Özkul, Ankara Yolu üzerindeki Hayat Hastanesi’nin yanı sıra Mudanya Yolu’nda hizmet veren iki tıp merkezi ve İstanbul Pendik’te bulunan Hayat Şifa Hastanesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olduklarını vurguladı.

Yeni hastane yolda

İzmir Yolu üzerinde yapımı devam eden yeni hastane projesi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özkul, tesisin 12 katlı ve akıllı bina statüsünde inşa edildiğini, 40 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacağını söyledi.

Yeni hastanenin; 200 hasta odası, 50 yoğun bakım yatağı, 10 ameliyathane, 90 poliklinik odası ve 350 araçlık otopark kapasitesiyle Bursa sağlık altyapısına önemli katkı sunacağı belirtildi. Projenin 2027 yılının ikinci yarısından sonra hizmete alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Uzm. Dr. Özkul, toplumun tüm kesimleriyle güçlü iletişim kurmanın önemine değinerek, yerel yöneticilerle yapılan bu tür buluşmaların sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından büyük değer taşıdığını söyledi.

Uluslararası çalışmalar ve sosyal sorumluluk

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Özkul ise grubun uluslararası alandaki çalışmalarına değindi. Fatih Özkul, 2025 yılı Ağustos ayında Kosova’da irtibat bürosu açtıklarını ve Eylül ayında Malezyadaki bir hastane ile isim lisans hakkı ve yönetim sözleşmesi imzaladıklarını aktardı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Uzm. Dr. Fatih Özkul, Türkiye Hayat Sağlık Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Muhtarların değerlendirmesi ve kapanış

Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çağrışan Mahallesi Muhtarı Ahmet Gün, Hayat Hastanesi yönetimine ev sahiplikleri için teşekkür ederek, Hayat Hastanesi’nin Bursa’nın önemli sağlık markalarından biri olduğunu söyledi.

Program, Hayat Hastanesi yönetimi ile Mudanya muhtarlarının birlikte çekildiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

