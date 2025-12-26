DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

AKOM uyardı: İstanbul'da İzlanda soğuk hava dalgası etkili olacak

AKOM uyardı: İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgası bugünden itibaren etkili olacak; sıcaklıklar 5 ila 0 dereceye düşecek, rüzgar 30-60km/s bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:45
AKOM uyardı: İstanbul'da İzlanda soğuk hava dalgası etkili olacak

AKOM uyardı: İstanbul İzlanda kökenli soğuk dalganın etkisine giriyor

Bugünden itibaren 6-8 gün sürecek soğuk ve fırtına bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı uyarısında bulundu. Kurum, tahminlere göre kentin başta olmak üzere ülkenin kuzey ve iç bölgelerinin peş peşe gelen soğuk hava dalgalarına maruz kalmaya hazırlandığını bildirdi.

AKOM açıklamasında, hava sıcaklıklarının bu geceden itibaren 5 ile 0 derece arasında dondurucu seviyelere gerilemesinin beklendiği; soğuk havanın önümüzdeki 6 ile 8 günlük süre boyunca etkili olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde, 30-60km/s hızlarla eseceği ve aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Yağışların kentin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi, ancak Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası'nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği kaydedildi.

Bu koşullarda bazı ilçelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. AKOM, soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca kurum, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi ve AKOM ile BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalelerin yapılması konusunda kurumları ve vatandaşları bilgilendirdi.

AKOM, İSTANBUL İÇİN BUGÜNDEN İTİBAREN İZLANDA SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİLİ OLACAĞINA İLİŞKİN...

AKOM, İSTANBUL İÇİN BUGÜNDEN İTİBAREN İZLANDA SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİLİ OLACAĞINA İLİŞKİN UYARIDA BULUNDU.

AKOM, İSTANBUL İÇİN BUGÜNDEN İTİBAREN İZLANDA SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİLİ OLACAĞINA İLİŞKİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
3
Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?
4
Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Yeni Yıl Gecelerinde Kimlik ve Ahlak Uyarısı
5
Erdoğan: Sağlıkta Artık 'Farklı Bir Ligin Oyuncusuyuz' — Medistate Açılışı
6
Beyoğlu'nda 6. Daire'de Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti
7
Sivas'ta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı