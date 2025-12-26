AKOM uyardı: İstanbul'da İzlanda soğuk hava dalgası etkili olacak

AKOM uyardı: İstanbul İzlanda kökenli soğuk dalganın etkisine giriyor

Bugünden itibaren 6-8 gün sürecek soğuk ve fırtına bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı uyarısında bulundu. Kurum, tahminlere göre kentin başta olmak üzere ülkenin kuzey ve iç bölgelerinin peş peşe gelen soğuk hava dalgalarına maruz kalmaya hazırlandığını bildirdi.

AKOM açıklamasında, hava sıcaklıklarının bu geceden itibaren 5 ile 0 derece arasında dondurucu seviyelere gerilemesinin beklendiği; soğuk havanın önümüzdeki 6 ile 8 günlük süre boyunca etkili olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde, 30-60km/s hızlarla eseceği ve aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Yağışların kentin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi, ancak Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası'nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği kaydedildi.

Bu koşullarda bazı ilçelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. AKOM, soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca kurum, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi ve AKOM ile BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalelerin yapılması konusunda kurumları ve vatandaşları bilgilendirdi.

