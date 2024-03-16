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AKP büyük İstanbul Mitingi’ne hazırlanıyor! AKP İstanbul İl Başkanı gün ve saati duyurdu

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala, partiler miting ve propagandalarına devam ediyor. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçimlere dair İstanbul’da yapılacak olan büyük mitingin duyurusunu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:45
AKP büyük İstanbul Mitingi’ne hazırlanıyor! AKP İstanbul İl Başkanı gün ve saati duyurdu

Yerel seçimler ile ilgili olarak bir televizyon programına katılan AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı büyük İstanbul mitingine dair detayları izleyenlerle paylaştı. Başkan Kabaktepe, büyük İstanbul mitinginin 24 Mart Pazar günü yapılacağını açıkladı.

büyük İstanbul mitinginin tarihi belli oldu

Büyük İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı’nda olacak

Büyük İstanbul mitingi ile ayrıntıları paylaşan Başkan Kabaktepe, bu mitingin Atatürk Havalimanı’nda yapılacağını da ifade etti. Bu mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra AKP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Murat Kurum da katılacak.

İstanbul’da 24 Mart Pazar günü yapılacak olan bu büyük mitingin saat 14.00’da başlayacağını da ekleyen Başkan Kabaktepe, tüm vatandaşları İstanbul mitingine davet etti.

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