Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı

Önder Aksakal'dan Bülent Ecevit'e Saygı Duruşu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, merhum Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 18. yılında kabri başında andı. Aksakal, demokratik solcuların Ecevit'in öğrettiği ilkelere sıkı bir şekilde bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Ecevit’in Mirası ve Demokratik Solun Değeri

Aksakal, Meclis'teki basın toplantısında Ecevit’in Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından ne denli önemli bir figür olduğunu belirtti. Ecevit’in, ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması için var gücüyle çalıştığını kaydeden Aksakal, Ecevit’in “tam bağımsız Türkiye” ideali için bıraktığı mirasa atıfta bulundu. Ecevit'in mirası, Türkiye için büyük bir kazançtır.

Aksakal, Bülent Ecevit'in döneminde huzurlu bir Türkiye bırakıldığını ifade ederek, “Eğer tek başına iktidar fırsatı elde edebilseydi, bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Bugün onun yolunda ilerleyen demokratik solcular, aynı zorluklarla karşılaşsalar da kararlılıkla yola devam ediyorlar” dedi.

Ekonomik Kalkınma ve Terörle Mücadele Vurgusu

Önder Aksakal, Türkiye’nin gerçek gündeminin, pandemi süreci ve 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması olması gerektiğini dile getirdi. Aksakal, tarımsal üretimin artırılması ve turizm gelirlerinin çoğaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Aksakal, “Ekonomik gücümüzün artması, toplumsal gücümüzün yeniden ayağa kalkması demektir. Bu da barışı ve huzuru sağlayacaktır” dedi. Ayrıca, devletin terörle mücadeleye ciddi bir şekilde odaklanması gerektiğini hatırlattı.

Aksakal, son olarak, salgın ve depremlerin neden olduğu hasarların kısa vadede giderilemeyeceğini, bu durumun ciddi riskler doğurduğunu vurgulayarak, hesapların daha temkinli ve akılcı yapılması gerektiğini söyledi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.