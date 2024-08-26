Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aksaray Belediyesi'nden Karpuz İkramı

Aksaray Belediyesi, üreticilere destek amacıyla 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:21
Aksaray Belediyesi'nden Karpuz İkramı

Aksaray Belediyesi Karpuz İkramında Bulundu

Aksaray Belediyesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikle, üreticilerden temin ettiği 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti. Bu etkinlik, hem üreticilere destek olmayı hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Aksaray Karpuzunun Lezzeti Vurgulandı

Etkinlikteki konuşmasında, Aksaray Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Büşra Seda Bayar, "Aksaray karpuzu çevrede biliniyor ve lezzeti harika. Bugün burada sürücülerimize ve vatandaşlarımıza karpuz ikram ettik" dedi. Bayar, ayrıca Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda bu tür programlar düzenlediklerini belirtti.

Bayar, "Çiftçilerimize destek olmak ve ürünlerini tanıtmak için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezindeki vatandaşlarımız ve kara yolundan geçen sürücülere karpuz ikram ettik. Bu etkinlikle hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem de Aksaray'ımızın güzel karpuzunu tanıtmış oluyoruz" diye ekledi.

Sürücüler İçin Sürpriz İkram

Etkinlik sırasında, sürücüler ve yolcular polis kontrolü için durdurulduklarını düşünürken, karpuz ikramı onları şaşırttı. Ücretsiz dağıtılan karpuzlar ile Aksaray Belediyesi, hem sosyal bir sorumluluk üstlenmiş oldu hem de yerel tarımı destekledi.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak...

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!