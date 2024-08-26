Aksaray Belediyesi'nden Karpuz İkramı

Aksaray Belediyesi Karpuz İkramında Bulundu

Aksaray Belediyesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikle, üreticilerden temin ettiği 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti. Bu etkinlik, hem üreticilere destek olmayı hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Aksaray Karpuzunun Lezzeti Vurgulandı

Etkinlikteki konuşmasında, Aksaray Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Büşra Seda Bayar, "Aksaray karpuzu çevrede biliniyor ve lezzeti harika. Bugün burada sürücülerimize ve vatandaşlarımıza karpuz ikram ettik" dedi. Bayar, ayrıca Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda bu tür programlar düzenlediklerini belirtti.

Bayar, "Çiftçilerimize destek olmak ve ürünlerini tanıtmak için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezindeki vatandaşlarımız ve kara yolundan geçen sürücülere karpuz ikram ettik. Bu etkinlikle hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem de Aksaray'ımızın güzel karpuzunu tanıtmış oluyoruz" diye ekledi.

Sürücüler İçin Sürpriz İkram

Etkinlik sırasında, sürücüler ve yolcular polis kontrolü için durdurulduklarını düşünürken, karpuz ikramı onları şaşırttı. Ücretsiz dağıtılan karpuzlar ile Aksaray Belediyesi, hem sosyal bir sorumluluk üstlenmiş oldu hem de yerel tarımı destekledi.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.

Aksaray Belediyesi, hem üreticilere destek olmak hem de Aksaray karpuzunun tanıtımını yapmak amacıyla kentteki çiftçilerden aldığı 80 ton karpuzu sürücülere ve vatandaşlara ikram etti.