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Aksaray'da 5 Katlı Bina Çatısında Yangın Çıktı

Aksaray'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:03
Aksaray'da 5 Katlı Bina Çatısında Yangın Çıktı

Aksaray'da Yangın Paniği

Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına Hızla Müdahale

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın, binanın çatısında hasara yol açarken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, olayda maddi hasarın boyutu ise henüz netlik kazanmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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