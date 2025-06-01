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Aksaray'da Dolu Tarım Arazilerine Büyük Zarar Verdi

Aksaray'da etkili olan dolu, birçok köyde tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Hasar tespit çalışmaları başlatılacak.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 19:09
Aksaray'da Dolu Tarım Arazilerine Büyük Zarar Verdi

Aksaray'da Dolu Tarım Arazilerine Büyük Zarar Verdi

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran dolu, Karakova, Ekecik, Alayhan ve Tatlıca köylerinde bulunan ekili arazilere ciddi zararlar verdi.

Yağışın ardından köylerde oluşan hasar, çiftçileri zor duruma sokarken, bölge halkı dolunun getirdiği olumsuz etkilerle mücadele etmeye çalışıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol...

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol...

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

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