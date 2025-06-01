Aksaray'da Dolu Tarım Arazilerine Büyük Zarar Verdi
Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran dolu, Karakova, Ekecik, Alayhan ve Tatlıca köylerinde bulunan ekili arazilere ciddi zararlar verdi.
Yağışın ardından köylerde oluşan hasar, çiftçileri zor duruma sokarken, bölge halkı dolunun getirdiği olumsuz etkilerle mücadele etmeye çalışıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.
Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.