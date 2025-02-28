Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı

Aksaray'da gürültü nedeniyle yaşanan kavga sonrası iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırgana ulaşmak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 00:10
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı

Aksaray'da Gürültü Kavgası: İki Yaralı

Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi'nde, gürültü sebebiyle komşular arasında çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Olayda, 5 katlı bir apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre (39) ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir (36) arasında yaşanan arbede sonucunda iki kardeş silahla yaralandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ömer K. tabancayla Zencir kardeşleri hedef aldı. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarıyla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise kaçan Ömer K.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayın detayları ve Ömer K.'nin durumu hakkında gelişmelerin takip edileceği belirtiliyor.

Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye...

Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye...

Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

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