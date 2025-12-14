Aksaray'da Hasan Dağı'nda 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı

Olay, Aksaray'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Dağı'na tırmanış yapan iki üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Durumun bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler derhal dağda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama çalışmaları devam ederken, söz konusu 2 üniversite öğrencisi ile ilgili henüz haber alınamadığı bildirildi. Ekiplerin çalışmaları ve arama faaliyetleri sürüyor.

AKSARAY’DA HASAN DAĞI’NA TIRMANIŞ YAPAN 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYBOLDU. İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN AFAD EKİPLERİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.