DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Aksaray'da Hasan Dağı'nda 2 Üniversite Öğrencisi Mahsur Kaldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanan iki üniversite öğrencisi kayboldu; AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:58
Aksaray'da Hasan Dağı'nda 2 Üniversite Öğrencisi Mahsur Kaldı

Aksaray'da Hasan Dağı'nda 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı

Olay, Aksaray'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Dağı'na tırmanış yapan iki üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Durumun bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler derhal dağda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama çalışmaları devam ederken, söz konusu 2 üniversite öğrencisi ile ilgili henüz haber alınamadığı bildirildi. Ekiplerin çalışmaları ve arama faaliyetleri sürüyor.

AKSARAY’DA HASAN DAĞI’NA TIRMANIŞ YAPAN 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYBOLDU. İHBAR ÜZERİNE HAREKETE...

AKSARAY’DA HASAN DAĞI’NA TIRMANIŞ YAPAN 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYBOLDU. İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN AFAD EKİPLERİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

AKSARAY’DA HASAN DAĞI’NA TIRMANIŞ YAPAN 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYBOLDU. İHBAR ÜZERİNE HAREKETE...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama