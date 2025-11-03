Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şahıs gözaltına alındı ve adli işlemler sonucunda tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Aksaray il merkezinde 3 şahsın tefecilik yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, yeterli delile ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı adreste arama yapıldı ve toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal Süreç

İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY’DA JANDARMA KOM EKİPLERİNCE İLK MERKEZİNDE YAPILAN OPERASYONDA TEFECİLİK YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN 3 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU.