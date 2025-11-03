Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip ve operasyonda tefecilik şüphesiyle yakalanan 3 kişi, adli makamlarca tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı

Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şahıs gözaltına alındı ve adli işlemler sonucunda tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Aksaray il merkezinde 3 şahsın tefecilik yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, yeterli delile ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı adreste arama yapıldı ve toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal Süreç

İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY’DA JANDARMA KOM EKİPLERİNCE İLK MERKEZİNDE YAPILAN OPERASYONDA TEFECİLİK YAPTIKLARI...

AKSARAY’DA JANDARMA KOM EKİPLERİNCE İLK MERKEZİNDE YAPILAN OPERASYONDA TEFECİLİK YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN 3 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU.

AKSARAY’DA JANDARMA KOM EKİPLERİNCE İLK MERKEZİNDE YAPILAN OPERASYONDA TEFECİLİK YAPTIKLARI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor