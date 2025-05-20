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Aksaray'da Köpek Saldırısı: Yaralanan Vatandaş Sahipsiz Hayvanların Toplatılmasını İstiyor

Aksaray'da 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Cafer Bilinçli, hayvanların toplanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:06
Aksaray'da Köpek Saldırısı: Yaralanan Vatandaş Sahipsiz Hayvanların Toplatılmasını İstiyor

Aksaray'da, Cafer Bilinçli (64), Pazar günü Kalanlar Millet Bahçesi'nde sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan Bilinçli, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi.

Bilinçli, bahçeye sık sık oksijeni bol olduğu için gittiğini belirtti. Saldırı anını anlatan Bilinçli, "Arkadaşlarımın yanından ayrıldığım sırada saldırdılar. Köpekler çok iriydi. Birisine kolumla vurdum ancak diğeri kolumu kaptı. Diğeri de ayağımdan kaptı. Kurtulmaya çalıştım ama kurtulamadım. O sırada durumu görenler hemen yardıma koştu. Yardıma gelenler taş atınca köpekler kaçtı" dedi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Bilinçli, "Hastanede dikişler atıldı ve kuduz aşısı yapıldı. İnsan olarak bitkileri, doğayı ve hayvanları sevmemiz lazım. Hayvanlara yaşam alanı verilmeli ancak başıboş bırakıldıkları zaman bu tür zararlara yol açabiliyorlar" diye ekledi.

Bilinçli, kendisine saldıran köpeklerin boyutlarına dikkat çekerek, "Ben boylu poslu bir insan olmama rağmen 4 köpek beni yıktı. Çocuk olsaydı kesinlikle hayati sonuçlar doğurabilirdi. Sahipsiz hayvanların toplatılması, belirli bir yere konması ve orada beslenmesi gerekiyor. Toplum içerisinde sahipsiz hayvanların gezmemesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesi sınırlarında 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Cafer Bilinçli (64)...

Aksaray Belediyesi sınırlarında 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Cafer Bilinçli (64), sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor.

Aksaray Belediyesi sınırlarında 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Cafer Bilinçli (64)...

Aksaray Belediyesi sınırlarında 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Cafer Bilinçli (64), sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor.

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