Aksaray'da Minibüs Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüslerde sürücü ve araç belgelerini aralıksız denetleyerek yolcu güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:19
Aksaray'da şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslerde güvenlik denetimleri yoğun şekilde sürüyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, halkın güven içinde seyahat etmesini sağlamak amacıyla gün boyu kontroller gerçekleştiriyor.

Denetim Detayları

Şehir genelinde özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda yapılan uygulamalarda, sürücülerin ehliyetleri, araç ruhsatları ve sigorta belgeleri titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca minibüs sürüş yeterlilik belgeleri de denetim kapsamına alınıyor.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılması amacıyla kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşların Görüşü

Yolcular ve vatandaşlar, yapılan denetimleri trafik güvenliği açısından önemli bulduğunu belirterek uygulamaları olumlu karşıladıklarını ifade etti.

