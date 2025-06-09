Aksaray'da Motosiklet Kazası: Bisikletli Ağır Yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 27 yaşındaki Selim Bilge yönetimindeki 34 MGP 070 plakalı motosikletin, 57 yaşındaki Nevabil Kan tarafından kullanılan bisiklete çarpması sonucu gerçekleşti. Olay, Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya beldesinin girişinde meydana geldi.

Kaza sonucu Nevabil Kan ağır yaralandı ve hemen ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kazazedeyi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kan'ın sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.