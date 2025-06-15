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Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti, 19 Yaralı

Aksaray'da sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilot hayatını kaybetti, 19 turist yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 09:42
Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti, 19 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında, pilot hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olayın detaylarını basın mensupları ile paylaştı.

Vali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yaptığını ve Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş gerçekleştirdiğini belirtti. Bu talihsiz olayda pilotun hayatını kaybettiği, 19 Endonezyalı turistin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Vali, pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü ifade ederek, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aksaray Valiliğince, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiği, 19...

Aksaray Valiliğince, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiği, 19 turistin yaralandığı bildirildi.

Aksaray Valiliğince, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiği, 19...

Aksaray Valiliğince, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiği, 19 turistin yaralandığı bildirildi.

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