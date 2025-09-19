Aksaray'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesi Eşmekaya'da tıra çarpan 09 AOJ 547 plakalı otomobilde anne Faden Doğan hayatını kaybetti, sürücü oğlu İbrahim Birkan Doğan yaralandı.

Aksaray'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

Aksaray'da Tıra Çarpma Faciası: Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan anne yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Kaza, Eşmekaya beldesinde gerçekleşti. İbrahim Birkan Doğan kontrolündeki 09 AOJ 547 plakalı otomobil, S.Ö. idaresindeki 50 ABV 191 plakalı tıra arkadan çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan Faden Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü İbrahim Birkan Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

