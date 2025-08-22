DOLAR
Aksaray'da Tırla Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Öldü

Sultanhanı'nda tırla çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü Afganistan uyruklu Quseddin H. (24) hayatını kaybetti; tır sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:30
Sultanhanı ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Quseddin H. (24) idaresindeki plakasız motosiklet, Türkistanlı Mahallesi'nde, M.S. (48) yönetimindeki 68 AEJ 526 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kazada ağır şekilde yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Quseddin H.'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tır sürücüsü M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

