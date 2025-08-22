Aksaray'da Tırla Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Öldü
Sultanhanı ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Quseddin H. (24) idaresindeki plakasız motosiklet, Türkistanlı Mahallesi'nde, M.S. (48) yönetimindeki 68 AEJ 526 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kazada ağır şekilde yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden Quseddin H.'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tır sürücüsü M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.