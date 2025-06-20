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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı, 12 bin 800 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:03
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da 10 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı

Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, bir miktar uyuşturucu ile birlikte, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira da ele geçirildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede, cumhuriyet savcılığına yönlendirilen zanlılar, burada yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aksaray'daki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir işareti olarak değerlendirilmektedir. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ifade etti.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı. Operasyonda...

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı. Operasyonda...

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.

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