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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:18
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 10 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda...

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 10 hassas terazi ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda...

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 10 hassas terazi ele geçirildi.

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