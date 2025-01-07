Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyon sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar; Ö.T.D. (24), Y.A. (22), H.H.K. (20), S.V. (22), İ.İ. (23) ve S.B. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Adliyeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.