Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, M.S'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye Sevk Edildi ve Tutuklandı

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu olay, Aksaray'da yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.