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Aksaray'daki Otobüs Kazasında Acı Bilanço: Ölü Sayısı Yükseldi

Aksaray'da devrilen tur otobüsünde ölü sayısı 7'ye çıktı. Yaralılar arasında hayat mücadelesi veren bir kişi daha kaybedildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:29
Aksaray'daki Otobüs Kazasında Acı Bilanço: Ölü Sayısı Yükseldi

Aksaray'da Otobüs Kazası

Aksaray'da meydana gelen korkunç otobüs kazasında can kaybı artmaya devam ediyor. Acıpınar mevkisi'nde, tur otobüsünün devrilmesi sonucu ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Yaralılar arasında bulunan Hafize Çimen, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındayken yaşamını yitirdi. Çimen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olay, 18 Ekim tarihinde Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru yola çıkan 45 HB 0560 plakalı tur otobüsünün devrilmesiyle gerçekleşti. Otobüs, Akhisar Seyahat firmasına aitti ve kazada ilk etapta 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi ise yaralanmıştı.

Yetkililer, kazanın sebebini araştırmaya devam ediyor. Kaza sonrası yaralılar için destek çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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