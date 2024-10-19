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Aksaray'daki Tur Otobüsü Kazasında 4 Cenaze Balıkesir'de Defnedildi

Aksaray'da meydana gelen tur otobüsü kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:30
Aksaray'daki Tur Otobüsü Kazasında 4 Cenaze Balıkesir'de Defnedildi

Aksaray'daki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Aksaray'da meydana gelen tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in farklı ilçelerinde düzenlenen törenlerle defnedildi.

Cenaze Törenleri

Kazada yaşamını yitiren Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) için Balıkesir'in Kepsut ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Aydın ve Karabacak'ın naaşları mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayda ağır yaralanan Rukiye Aydın'ın 8 yaşındaki oğlu Davut Kerim Aydın'ın, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cenaze namazına ailelerin yanı sıra Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Belediye Başkanı İsmail Cankul ve diğer vatandaşlar da katıldı.

Diğer Cenazeler

Kazada hayatını kaybeden Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altınbaş, Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Bu törende Susurluk Kaymakamı Muammer Köken ve diğer vatandaşlar da yer aldı.

Bandırma ilçesinden otobüse binen Neriman Çabukçay için Yeni Çınarlı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Çabukçay'ın naaşı, Bandırma Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Hasan ve Pembe Tunalılar çiftinin cenazeleri ise yarın kent merkezinde kılınacak namazların ardından Başçeşme Mezarlığı'na gömülecek.

Kaza Detayları

14 Ekim'de Balıkesir'deki yol uygulamasında devrilen tur otobüsünün kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun Acıpınar mevkiinde devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in...

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in...

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in...

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in...

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in...

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in...

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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