Aksaray Valisi Kumbuzoğlu Yeni Yıla Görevi Başındaki Personeli Ziyaret Etti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti. Valinin ziyaret ettiği yerler arasında sağlık hizmetleri istasyonu, TOKİ Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı yer aldı.

Vali Kumbuzoğlu, uygulama noktasında sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayarak, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kumbuzoğlu, yeni yılın herkes için iyilik getirmesini diledi. Ayrıca, “2025 yılı için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimiz, kahraman askeri ve polisiyle milletimizin yanındadır.” ifadelerini kullandı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu (fotoğrafta), yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti. Kumbuzoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu (fotoğrafta), yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti. Kumbuzoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.