Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi — Hattat Ahmet Elbeşir'in Eserleri

Gaziantep Büyükşehir'in 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi, Hattat Ahmet Elbeşir'in eserleriyle Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:09
Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, Hattat Ahmet Elbeşir'in seçkin eserlerinden oluşuyor ve 24 Aralık'a kadar görülebilecek.

Sergi süresi ve hazırlık

Sergi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. tarafından hazırlandı. Açılışın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sergiyi gezerek eserleri inceledi ve Hattat Ahmet Elbeşir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile temasıyla hat sanatı buluşması

Sergide, aile kavramını merkeze alan Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler, Hüsn-i Hat sanatıyla estetik bir bütünlük içinde yorumlanıyor. Eserler, hem manevi derinliği hem de sanatsal zarafetiyle dikkat çekiyor. Celî Divânî üslubuyla kaleme alınan çalışmalar, İslam medeniyetinde ailenin taşıdığı ahlaki, manevi ve toplumsal değeri güçlü biçimde yansıtıyor.

Ayrıca sergide Halil Uyan'ın tezhip çalışmaları ve Metin Yılmaz'ın ebru eserleri de yer alıyor; bu eserler hat sanatının estetik atmosferini zenginleştiriyor ve izleyiciyi içsel bir okuma sürecine davet ediyor. Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen sergi, geleneksel sanatların korunması ve çağdaş izleyiciyle nitelikli bağ kurulması açısından önemli bir kültür hizmeti niteliği taşıyor.

Açılış konuşmaları

Sergi açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Aile Yılı kapsamında düzenlenen serginin önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu: 'Hat sergisi aslında sadece kalem ve kağıdın buluşması değil, burada da gösterildiği gibi gönülden kalpten kaleme. Yani bizim aslında içerisinde sabrın, her tür hikmetin, adaletin, özverinin, çabanın, gayretin her şeyi bulunduran çok önemli bir sanat hat sanatı. Bugün de ayetlerin had sanatıyla buluştuğu çok kıymetli eserleri hep birlikte inceleyeceğiz. Bu değerlerin biz kıymetini bilmemiz lazım.'

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Hacı İbrahim Yakar ise açılışta, serginin hem dini metinler hem de hat sanatı açısından yüksek bir değere sahip olacağını belirterek şunları söyledi: 'Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Aile o kadar çok önemli bir kavram ki kavramın ve toplumdaki etkisine binaen 10 yıla salih kılındı Cumhurbaşkanımız tarafından. Hep bahsettiğimiz olay toplumun en küçük nüvesi, çekirdeği aile. Ayet ve hadislerden meydana gelen hat çalışmasını istedik sanatçımızdan. Sergi burada kalacak ve inanıyoruz ki bu sergi önce Allah’ın ayetleri ve Efendimiz’in hadisi bakımından daha sonra hat sanatı bakımından Türk-İslam sanatlarının zirvesinin yaşandığı bir sergi olacak. Çok heyecanlıyım bu anlamıyla.'

Açılışta ayrıca Hattat Ahmet Elbeşir ve Tezhip Halil Uyan da konuşarak eserler ve serginin önemi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı.

Not: Sergi, 24 Aralık tarihine kadar Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

