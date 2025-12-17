MKE'nin Yerli MMT'si Seri Üretime Hazır: Türkiye'nin İlk Piyade Makineli Tüfeği

MKE'nin Yerli MMT'si Seri Üretime Hazır

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Millî Piyade Tüfeği projesinden edindiği tecrübeyle Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yeni silah sistemlerine bir yenisini ekledi. MKE mühendislerince tamamen yerli ve millî imkânlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk piyade tipi modern makineli tüfeği (MMT) kalifikasyon süreçlerini tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi.

Kalifikasyon ve Test Süreci

Altında MKE imzası bulunan MMT, toplamda 250 bine varan atış sayısı ve 40 farklı zorlu NATO testiyi başarıyla geçti. Kalifikasyon süreci, 1 yıldan daha kısa sürede tamamlandı ve silah 7.62 mm x 51 kalibre NATO standardı mühimmat ile kusursuz atış yapabildi.

Teknik Özellikler

MMT, yaklaşık 8 kilogram ağırlığında olup 1000 metre etkili menzile sahip. Dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle yüksek ateş gücü sunuyor. Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip olan silah, farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin kullanım için tasarlandı.

Ergonomik tasarımı ve 6 kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçik ile Mehmetçiğe konforlu kullanım imkânı sağlayan MMT, NATO standartlarında üretilen makineli tüfekler arasında muadillerine göre daha hafif olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Üretim ve Sahadaki Rolü

MMT'nin mühimmatı da MKE'ye bağlı fabrikalarda yerli ve millî imkânlarla üretiliyor. Yüksek ateş gücü, dayanıklılığı ve hareket kabiliyetiyle MMT, Mehmetçiğin harp sahasındaki vurucu gücünü artıracak yeni bir sistem olarak konumlanıyor.

