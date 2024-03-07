Bist 100
8.986,39 2%
DOLAR
31,85 0,26%
EURO
34,79 0,17%
ALTIN
2.201,72 0,93%

Akşener’den Yavaş’a sert sözler: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek gizliyor

Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın çağrısını duyunca sinirlendi. Kendisine ve Ekrem İmamoğlu’na adaylık teklif eden Yavaş’ın samimi olmadığını düşünüyordu. Partisinin toplantısında konuşan Akşener, Yavaş’ın korkaklığını eleştirdi. “Bizim partimize bir operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu çok ayıpladığımı ifade etmek isterim.” ifadelerini kullandı

Yayın Tarihi: 07.03.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 16:43
Akşener’den Yavaş’a sert sözler: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek gizliyor

Meral Akşener: "Yavaş, Korkusunu İYİ Parti'ye Operasyon Çekerek Cevapsız Bıraktı"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Maltepe'de esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki çağrısını değerlendirdi ve Yavaş'ın korkularını İYİ Parti'ye operasyon çekerek cevapsız bıraktığını söyledi. Ayrıca Akşener, "Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız." dedi.

Esnaf ziyareti sırasında bir gazetecinin Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı çağrısı hakkındaki sorusuna Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimize bir operasyon çekerek bir cesaret örneği haline çevirdi. Bunu çok ayıpladığımı ifade etmek isterim. Vatandaşın, sizlerin, milletin talebini kabul etmekten korktu, o cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi." diye cevap verdi.

Akşener ayrıca, "Daha sonra, keşke aday olsaydım diye pişmanlık duydunuz mu?" sorusuna, "Hayır hiç duymadım. Çünkü benim bütün derdim Türkiye'ydi. Ben hiçbir şey istemedim. Bu ülke için istedim, sizler için istedim." şeklinde cevapladı.

İLGİLİ HABERLER

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
Macaristan parlementosu'ndan İsveç'e boykot: Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler
3
Yoğun kar yağışı geliyor: 12 il için sarı ve turuncu kod uyarı yapıldı! Kuvvetli yağış, yoğun kar, rüzgar aynı anda geliyor
4
Kadıköy'de okul servisini kaçıran şahıs yakalandı
5
CHP'li vekilin odasında unuttuğu 250 bin doların sahibi kim? Kurtulmuş'tan flaş açıklama
6
Akşener’den Yavaş’a sert sözler: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek gizliyor
7
Van'da az önce şiddetli bir deprem meydana geldi! AFAD'tan ilk açıklama

Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Emeklinin temmuz zammı erken ifşa oldu! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar yaşadı!

279.90 TL- 499.90 TL Ramazan kolisi! Market; ihtiyacına göre seç beğen al dedi

Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

EYT bekleyenlere emeklilikten önce kredi çıktı! Tam 100.000 TL koşulsuz şartsız verilecek

Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

İhtiyaç sahibi ailelere devletten 1900 TL yardım! Tek başvuruyla herkese dağıtılacak

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek