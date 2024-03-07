Akşener’den Yavaş’a sert sözler: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek gizliyor

Meral Akşener: "Yavaş, Korkusunu İYİ Parti'ye Operasyon Çekerek Cevapsız Bıraktı"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Maltepe'de esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki çağrısını değerlendirdi ve Yavaş'ın korkularını İYİ Parti'ye operasyon çekerek cevapsız bıraktığını söyledi. Ayrıca Akşener, "Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız." dedi.

Esnaf ziyareti sırasında bir gazetecinin Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı çağrısı hakkındaki sorusuna Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimize bir operasyon çekerek bir cesaret örneği haline çevirdi. Bunu çok ayıpladığımı ifade etmek isterim. Vatandaşın, sizlerin, milletin talebini kabul etmekten korktu, o cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi." diye cevap verdi.

Akşener ayrıca, "Daha sonra, keşke aday olsaydım diye pişmanlık duydunuz mu?" sorusuna, "Hayır hiç duymadım. Çünkü benim bütün derdim Türkiye'ydi. Ben hiçbir şey istemedim. Bu ülke için istedim, sizler için istedim." şeklinde cevapladı.