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Akşener: “Olağanüstü kongreyi toplayacağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının belli olması üzerine, ilk açıklamalarını yaptı. Akşener, en kısa süre içerisinde partisinde olağanüstü kongrenin toplanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 15:23
Akşener: “Olağanüstü kongreyi toplayacağız”

31 Mart Yerel Seçimlerinin henüz kesinleşmeyen sonuçlarının açıklanması sonrasında, İYİ Parti lideri Merak Akşener, bazı önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, yerel seçimde seçmen tarafından verilmek istenen mesajı anladıklarını ifade ettikten sonra, partisinin olağanüstü seçimli kongresinin en kısa zaman toplanacağını da duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Her zaman olduğu gibi seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Milletimizin bize vermiş olduğu mesaj doğrultusunda gerekli adımları atacağız. Partinin bana vermiş olduğu yetki ile Genel Başkan olarak, olağanüstü seçimli kongremizi en kısa zamanda toplayacağız” şeklinde konuştu.

“Bu konu tartışılamaz”

İYİ Parti Lideri Akşener açıklamasında, “Demokrasilerde her konuyu tartışabilir ama tek bir konu tartışmaya açık değildir. O konu da seçmenin hür iradesi ile kullandığı oydur. Milletin iradesi üzerinde bir irade yoktur.” İfadelerine yer verdi.

Ayrıca Akşener, “Gittiğim her yerde emeklilerimiz ve gençlerimizle konuştum. Konuşmalarımda Erdoğan’a çağrılarda bulundum, ancak o çağrılarımı geçiştirdi. Umarım Erdoğan ders almıştır ve çağrıların arkasında milletin sesi olduğunu anlamıştır. Sandıkta iletilen mesajı almak hepimizin görevi” ifadelerinde bulundu.

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