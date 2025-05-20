Aksun, Yangın Zedesi Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Yangın Sonrasında Esnafı Ziyaret Etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 18 Mayıs'ta Buğday Meydanı'ndaki sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından esnafı ziyaret etti. Yangının etkileriyle mücadele eden belediye ekipleri, zarar gören iş yerleri için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Yeniden İnşa Çalışmaları Başladı

Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı. İş yerlerinin en kısa sürede tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Esnafın Talepleri Dinlendi

Başkan Aksun, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaf ile bir araya geldi. Aksun, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı:

"Erzincan Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafın mağduriyetlerini gidermek ve ticari faaliyetlerini yeniden sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz."

Başkan Aksun’un esnafa verdiği destek, yangın sonrası yapılan çalışmalarda umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erzincan kent merkezinde 18 Mayıs 2025'te Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında yangın çıktı, yangın hasara neden oldu. Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekiplerince temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı.

Erzincan kent merkezinde 18 Mayıs 2025'te Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında yangın çıktı, yangın hasara neden oldu. Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekiplerince temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı.