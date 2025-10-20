Aktaş Ordu'da Sahipsiz Sokak Hayvanları Toplantısına Başkanlık Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ordu'da 5199 Sayılı Kanun çerçevesinde sahipsiz sokak hayvanları toplantısına başkanlık etti; tesisleşme ve rehabilitasyon vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:41
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Ordu'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, barındırılması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları yerinde görmek ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Ordu'ya geldi.

Valilikte düzenlenen istişare toplantısı

Aktaş, valilikte düzenlenen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili istişare toplantısına başkanlık etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, daha önce 51 ilde bu toplantıların yapıldığı; bu illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusunun yüzde 90'larda olduğu ifade edildi.

Aktaş, büyükşehirlerdeki hayvan sayısının fazla olması nedeniyle tesisleşme ihtiyacının arttığını belirterek, "Bu 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusu yüzde 90'larda. Büyükşehirlerde maalesef gerilerdeyiz. Geride bıraktığımız 2-3 aylık süreçte büyükşehirlerimizde bir hareketlilik var ancak köpek sayısı çok fazla. Dolayısıyla tesisleşme ihtiyacı daha fazla ve toplanması ciddi bir çalışma gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Tesisleşme ve rehabilitasyon vurgusu

Aktaş, yakalanan sokak hayvanlarının rehabilite edilip tedavi ve aşılama sürecinin ardından sahiplenmek isteyenlere verilmesi; geride kalan hayvanların ise barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında barındırılması gerektiğini kaydetti. Doğal yaşam alanlarının etrafı tel örgülerle çevrilerek, içinde prefabrik yapılar yerleştirilmesi önerildi.

Aktaş ayrıca, 5199 sayılı kanun'un büyükşehirlere ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere barınak ve doğal yaşam alanı yapma görevi verirken, diğer belediyelere ise toplama görevi verdiğini hatırlattı. Bu çalışmaların büyükşehir ve diğer ilçelerle işbirliği içinde yürütülebileceğini; hızlı netice almak için valilerimizin koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sunum ve katılımcılar

İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca toplantıda sahipsiz sokak hayvanlarının insan, hayvan, çevre ve halk sağlığına olan etkileri üzerine sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

