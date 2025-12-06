İDSO, Robert Lakatos ile Aralık Konserine Başladı

İDSO, 5 Aralık’ta Robert Lakatos ve şef Alfonso Scarano yönetiminde Wieniawski ve Mendelssohn eserlerini Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:12
İDSO Aralık ayına Robert Lakatos ile başladı

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Aralık ayının ilk konserinde romantik dönemin zengin senfonik mirasını sahneye taşıdı. 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen konser, İstanbul müzik ortamına güçlü bir açılış sundu.

Konuk solist: Robert Lakatos

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahneye çıkan ünlü Sırp keman virtüözü Robert Lakatos, teknik hâkimiyeti ve sahne yorumu ile dinleyicilere etkileyici anlar yaşattı. Lakatos, repertuarın en zorlu eserlerinden biri sayılan Henryk Wieniawski’nin Birinci Keman Konçertosunu yorumlayarak beğeni topladı.

Orkestra ve şef performansı

Konserin ikinci bölümünde orkestra, uluslararası arenada tanınan İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde sahne aldı. İDSO, Felix Mendelssohn’un Edinburgh’daki Holyrood Şapeli’nden ilham alarak bestelediği ve klasik müziğin en özgün eserlerinden biri kabul edilen Üçüncü Senfoni (İskoç)u büyük bir duyarlılıkla seslendirdi.

Program, izleyicilere hem solo virtüözü hem de orkestra-şef uyumunu öne çıkaran zengin bir müzik deneyimi sundu.

