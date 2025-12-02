Aktütün Karakolu'na Üst Düzey Ziyaret: Vali Ali Çelik ve Komutanlar İnceledi

Hakkâri Valisi Ali Çelik ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Aktütün Karakolu ve çevresinde güvenlik ve altyapı taleplerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:14
Aktütün Karakolu'na üst düzey ziyaret

Hakkâri Valisi Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı birlikte Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu Geliştirilmiş Üs Bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin detayları

Ziyarette Piyade Kurmay Binbaşı Ömer Faruk Çakmak, bölgede yürütülen güvenlik faaliyetleri ve hudut hattındaki son durum hakkında bilgi verdi. Vali Ali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiklere başarılar dileyerek fedakârlıkları için teşekkür etti.

Heyet ziyaret kapsamında 34. Hudut Tugay Komutanlığı, 1. Hudut Tabur Komutanlığı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, Kalereş Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Kaplangiray Üs Bölgesi ve Alan Şehit Jandarma Er Mustafa Göğebakan Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik ve mücadele değerlendirmeleri

Heyet, özellikle uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede alınacak yeni tedbirler konusunda kapsamlı değerlendirmeler yaptı. İncelemeler sırasında Vali Çelik, "Gece gündüz, zorlu şartlarda fedakârca görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vatandaş buluşmaları ve talepler

Güvenlik hattındaki incelemelerin ardından heyet, Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrası, Konur köyü, Aktütün mezrası ve Dereyanı mezrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşma, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teğmen kazandıran Fazıl Yavuz’un evinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yıllardır devlet kurumlarına doktor, savcı, öğretmen ve kamu personeli yetiştirdiklerini belirterek ziyaretin kendilerinde memnuniyet yarattığını ifade etti.

Vali Ali Çelik, "Sizlerin yetiştirdiği her bir evlat ister doktor, ister savcı, ister öğretmen, ister teğmen olsun; bu milletin umududur. Bu toprakların mayasında iyilik, fedakârlık ve hizmet vardır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar görüşmeler sırasında sulama suyu ihtiyacı, eksik kalan yol çalışmaları ve altyapıyla ilgili sorunlar gibi taleplerini iletti. Vali Çelik, ihtiyaçların 2026 İl Özel İdaresi yatırım programına alınacağını belirterek çalışmaların titizlikle yürütüleceğini söyledi.

