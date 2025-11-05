Akyazı'da Yasak Anız Yakımı İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler itfaiye ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yasak olmasına ve cezai yaptırım bulunmasına rağmen anız yakılması, bölgedeki ekipleri müdahaleye zorladı.

Olay, dün gece saatlerinde Yuvalak-Yağcılar Bağlantı Yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına, ihbarın ardından kısa sürede ulaşan itfaiye ve güvenlik güçleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, anız yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

