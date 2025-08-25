DOLAR
Al Jazeera: Gazze'nin Susturulmasını Önlemek İçin Acil Uluslararası Baskı Gerekli

Al Jazeera, Gazze'de 5 gazetecinin öldürülmesinin ardından Nasır Hastanesi saldırısını kınayarak uluslararası baskı ve acil müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:00
Al Jazeera: Gazze'nin Susturulmasını Önlemek İçin Acil Uluslararası Baskı Gerekli

Al Jazeera: Gazze'nin Susturulmasını Önlemek İçin Acil Uluslararası Baskı Gerekli

Al Jazeera'nın çağrısı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail'in Gazze'de aralarında Al Jazeera kameramanının da bulunduğu 5 gazeteciyi öldürmesinin ardından uluslararası topluma acil müdahale ve baskı çağrısında bulundu.

Açıklamada Al Jazeera şunları belirtti: "Dünyanın gözleri önünde gazetecilerin sistematik şekilde hedef alınarak öldürülmesi yoluyla Gazze’nin sesinin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor."

Kuruluş, Gazze'deki saldırıların medya mensupları için benzeri görülmemiş bir tehlike yarattığını, gazetecilerin hedef alındığını vurguladı ve bu eylemleri "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temel yasal dayanağı olan Roma Statüsü ve savaş döneminde sivillerin korunmasını öngören Cenevre Sözleşmeleri kapsamında savaş suçu" olarak niteledi.

Saldırı ve can kayıpları

Al Jazeera tarafından yapılan açıklama, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine yönelik iki ayrı saldırısına işaret ediyor.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve The Associated Press'te görevli Meryem Ebu Dekka, NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi saldırılarında 5'i gazeteci olmak üzere 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

