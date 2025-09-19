Al Nahyan’ın Tiflis Ziyareti: 6 Milyar Dolarlık Yatırım ve İşbirliği Vurgusu

Tiflis'te resmi tören ve kritik ikili görüşmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ilk kez resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Nahyan Tiflis'e gelişinde Başbakan Kobakhidze tarafından resmi törenle karşılandı ve Hükümet Binası'nda ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmeler öncesinde konuşan Başbakan Kobakhidze, Al Nahyan'ın ilk kez Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "İki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklığı her alanda daha da derinleştirmekle ilgileniyoruz." dedi. Kobakhidze, daha önce BAE'de yerel firmalar Eagle Hill ve Emaar Grubu ile Gürcistan'a 6 milyar dolarlık yatırım yapılmasını kapsayan bir anlaşma imzaladıklarını anımsattı ve BAE'ye ülkesine verdikleri destek için teşekkür etti: "Bugün, ülkemiz ve her birimiz için özel bir öneme sahiptir."

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında farklı alanlarda yakın işbirliği bulunduğunu vurguladı. Al Nahyan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu, gelecekte işbirliğimizin derinleşmesi ve özellikle ticaret, iş dünyası, ekonomi, sanayi ve enerji alanlarında ve her iki ülke için de öncelikli sektörlerde daha birçok projenin hayata geçirilmesiyle teyit edilecektir."

Al Nahyan, ekonomik işbirliğinin özellikle ulaştırma sektöründe devam edeceğine inanç belirterek, "Bu işbirliği geniş çaplı olup, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin özellikle ulaştırma sektöründe devam edeceğinden şüphemiz yoktur." dedi.

BAE lideri, Kafkasya bölgesinde ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel barışın sürdürülmesine katkı sağlama hedefini de yineledi: "Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kafkasya bölgesi ülkeleri arasındaki ortaklığı güçlendireceğini, istikrar, barış ve ortak çıkarları teşvik edeceğini temin ederim. Barış, ekonominin gelişmesi ve güçlenmesinin temel eksenidir. Bir kez daha teşekkür ediyor, Gürcistan'a ve Gürcü halkına istikrar, kalkınma ve başarılar diliyorum."

Resmi temaslar kapsamında iki ülke yetkililerinin ekonomi, enerji, ulaştırma ve yatırım başta olmak üzere çok sayıda alanda somut projeler ve işbirliği adımlarını görüşmesi bekleniyor.