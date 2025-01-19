Ala'dan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde Önemli Mesajlar

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yunus Emre Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrar adası olduğunu vurguladı. Ala, 1950 yılından beri muhalefete karşı halkın verdiği kırmızı kartları gündeme getirerek, 'Milletimiz onlara sürekli kırmızı kart gösterdi. O kadar çok kırmızı kart var ki ceplerinde, hangi ceplerine ellerini assalar bir kart çıkar' şeklinde ifadeler kullandı.

Görev ve Sorumluluk Bilinci

Ala, görev alanları ve gençlerin sorumluluklarını aktararak, 'Görevin, yasaların ve siyasi geleneğin tanımladığı sorumluluktan daha fazla sorumluluğa sahibiz. Bu ağır sorumluluk içinde hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olalım' dedi. Ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyona yakın üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Hedefler ve Birliktelik

Ala, İslam ülkelerindeki gençlik örgütleriyle irtibat kurmanın önemine dikkat çekerek, büyük hedefler belirlemelerini istedi. 'Hedeflerinizi büyük tutun, hiçbir engel tanımadan yolda yürümeye devam edin. Çünkü AK hareketin ak anlayışına sadece Türkiye'dekilerin değil, bütün bölgemizdeki insanların ihtiyacı var,' diye konuştu.

Geçmişe ve Geleceğe Bakış

Ala, muhalefetin sorunlarına değinerek, 'Ana muhalefet partisinin halini görüyorsunuz. Siyasi kuraklık içindeler. O yüzden biz onlara bakıp yolumuza devam edemeyiz. Kendimizle yarışarak devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Gençlerin fırsatlarla buluşturulması gerektiğini vurgulayan Ala, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleriyle buluşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Kongrede Bayrak Değişimi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kongrede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. 22 yıldır bu millete hizmet etmenin şerefini yaşadıklarını ifade etti. Kongrede, Ömer Faruk Temiztürk görevini, Furkan Akın'a devretti. Kongreye, birçok AK Parti Bursa milletvekili, belediye başkanı ve partili katıldı.