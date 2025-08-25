Ala'dan İsrail'e Tepki: Nasır Hastanesi Saldırısı Kınandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan uluslararası çağrı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef alan saldırıyı kınadı ve uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının sivillerin yanı sıra gazetecilerin de hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunun uluslararası hukuka ve temel insan haklarına açık bir saldırı olduğunu belirtti.

"Hastanelerin, sağlık personelinin ve gazetecilerin korunması, hiçbir koşulda tartışma konusu olamaz. Bu tür saldırılar, tüm insanlık için bir tehdit niteliğindedir."

Ala, ayrıca "Bu vahşet, Netanyahu hükümetinin katliam siyasetini bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumun sorumluluğunu unutmaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası örgütler, İsrail'i, uluslararası hukuka uymaya, savaş suçlarıyla ilgili hesap verebilirliğini sağlamak adına derhal harekete geçmeye ve suçluların yargılanması için gerekli adımları atmaya çağırmalıdır."