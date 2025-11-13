Alaca'da asfalt seferberliği ve 1.200 metrelik kanal çalışması

Alaca Belediyesi, Şerif Arslan öncülüğünde Evci, Dereboyu ve Bağlar Sokaklarda soğuk asfalt uyguladı; Çal köyü yolunda bin 200 metrelik kanal çalışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:58
Çorum’un Alaca ilçesinde, Belediye Başkanı Şerif Arslan öncülüğünde altyapı ve çevre projeleri hız kesmeden devam ediyor. Ekipler soğuk asfalt uygulamalarıyla sokakları yenilerken, ilçenin yıllardır süren çevresel sorunlarına yönelik 1.200 metrelik kanal çalışması başlatıldı.

Soğuk asfaltla ulaşım konforu artırılıyor

Alaca Belediyesi, ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla Evci Sokak, Dereboyu Sokak ve Bağlar Sokak'ta soğuk asfalt çalışmalarını tamamladı. Ekipler, diğer sokaklarda da asfaltlamaya aralıksız devam ediyor.

"Alaca’nın her noktasında ulaşım konforunu artırmak için yoğun bir tempo içerisindeyiz. Ekiplerimizle birlikte sahada durmadan çalışıyoruz. Evci, Dereboyu ve Bağlar Sokaklarımızda tamamladığımız soğuk asfalt çalışmalarıyla vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamalarını hedefliyoruz. Bizim için en önemli öncelik halkımıza hizmettir. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Alaca için gece gündüz sahadayız" dedi.

Çal köyü yolunda 1.200 metrelik kanal çalışması

Başkan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte Çal köyü yolu üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Alaca Belediyesi, ekin pazarından itibaren fabrika atıklarının döküldüğü dere hattında bin 200 metrelik kanal çalışması başlattı.

"Bu hattaki sorunun çözülmesiyle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz hem de yeni yerleşim alanlarının güvenli ve temiz bir altyapıya kavuşmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir Alaca oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

