Aladağlar'da 4 Gün Kaybolan Belaruslu İkiz Kız Kardeşler Taburcu Edildi

Aladağlar'da Kaybolan İkiz Kız Kardeşler Bulundu

Kayseri'nin Aladağlar bölgesinde kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu ikiz kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova, sağlık durumlarının iyi olmasının ardından taburcu edildi.

Kaybolma Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

16 Kasım tarihinde Sokullupınar bölgesinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Ivankova kardeşlerden haber alınamaması üzerine, 19 Kasım’da Belarus Konsolosluğu Niğde Valiliği'ne bilgi verdi. Bu bilgi üzerine, gerekli arama-kurtarma çalışmalarına hız verildi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, uzun bir süre boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, kaybolan kardeşleri dün Yahyalı ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde buldu.

Hastanede Gözlem Altına Alındılar

Ekipler tarafından kurtarılan dağcı kardeşler, tedbir amaçlı olarak Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda sağlıklarının iyi olduğu tespit edilen ikiz kardeşler, hastaneden ayrılmadan önce onlara yardım eden sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ivankova kardeşlerin sağ salim bulunması, hem aileleri açısından hem de bölgedeki dağcılar için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.