Alan, TEKNOFEST İstanbul'da Yerli Tasarımı Öne Çıkarıyor

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından düzenlenen "Alan", TEKNOFEST İstanbul'da tasarımın düşünsel ve kültürel boyutunu görünür kılacak.

TEKNOFEST, yarından itibaren 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. Festival kapsamında KÜME'nin hazırladığı Alan, tasarım dünyasına yeni bir bakış sunuyor.

Mekan ve Yaklaşım

Alan, tasarımı yalnızca estetik bir uğraş olarak değil; çevresel krizler, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliğe karşı bir medeniyet inşa etme aracı olarak kurgulandı. Bu çerçevede sergi, tasarımı düşünsel bir zeminle buluşturan, yerli ve özgün pratikleri görünür kılan bir karşılaşma alanı olarak tasarlandı.

Alan'ın mekansal kurgusu, araştırma çizgisi yaklaşımından esinleniyor. Ziyaretçiler, tasarım sürecinin dinamiğini yansıtan çizgilerle örülmüş akışkan bir mekan düzeninde keşfe çıkacak.

Şeffaf ve geçirgen yüzeylerle oluşturulan sergi alanı, tasarımın başlangıç arayışından netlik kazanma sürecine bir metafor olarak sunulacak.

Hedef ve Ziyaretçi Deneyimi

KÜME, tasarımı sadece işlevsel bir üretim alanı olarak değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda Alan, Türkiye'de tasarımın entelektüel ve kültürel kapasitesini güçlendirmeyi ve genç yaratıcıların üretimlerini kamusal düzeyde görünür kılmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçileri Alan'da yerli tasarımın izini sürecek, farklı disiplinlerden doğan yaratıcı fikirlerle tanışacak ve "tasarım nedir?" sorusuna cevap arayacak.