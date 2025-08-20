Alanya'da 71 Yaşındaki Belçikalı F.S. Evinde Ölü Bulundu

Olayın detayları ve müdahale

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki yerleşik yabancı, Belçika uyruklu F.S, evinde ölü bulundu.

Olay, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde gerçekleşti. Yakınlarıyla iletişim kurulamayan F.S.'den haber alamayan aile üyeleri, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi ve F.S.'yi salonda hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede F.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, yapılan işlemlerin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

