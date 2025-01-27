Alanya'da Alkollü Sürücüye 147 Bin Lira Ceza Uygulandı

Alanya'da Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, izinsiz çakar tertibatı bulunan bir aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 147.439 lira ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Bu kapsamda sürücüye, yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138.172 lira, alkollü araç kullanmaktan ise 9.267 lira olmak üzere toplam 147.439 lira ceza uygulandı. Ayrıca, araç 30 gün trafikten men edildi.

Bunun yanı sıra, sürücünün ehliyetine de 7 ay süreyle el konuldu.