Alanya'da Bebeğini Pencereden Atan Anne Tutuklandı

Alanya'da Şok Olay: Bebeğini Pencereden Attığı İddia Edilen Anne Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne M.D., tutuklandı. Hacet Mahallesi 605. Sokak'ta, dün sabah saatlerinde yaşanan olay, büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın Gelişimi ve Sağlık Müdahalesi

Olayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı bebek Melisa D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, ardından helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bebek hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni ve Olayın İncesi

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından, bebek babası S.D. ve yakınlarına teslim edildi. Melisa D.'nin cenazesinin, Alanya'nın Bayırköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Anne Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan polis, bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla anne M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı. Bebeğin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba S. D. ve yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı.