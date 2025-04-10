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Alanya'da Beton Mikserinin Altında Kalan Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Alanya'da bir bisiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 19:26
Alanya'da Beton Mikserinin Altında Kalan Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde tragik bir kaza yaşandı. 35 yaşındaki Aysel Yıldırım, kullandığı bisikletle 61 yaşındaki A.T. tarafından yönetilen 07 ASG 567 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki Yıldırım, kaza anında olay yerinde hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, olayın ardından detaylı inceleme yapılması için Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, beton mikseri şoförü A.T.'yi gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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