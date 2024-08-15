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Alanya'da Bir Evde 4 Kamyon Çöp Ortaya Çıktı

Alanya'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı, temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:12
Alanya'da Bir Evde 4 Kamyon Çöp Ortaya Çıktı

Alanya'da Atık Ev Temizliği

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde yer alan bir evden, çevreye yaydığı kötü kokular sebebiyle 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Mahalle Sakinleri Durumu Bildirdi

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Ekipler, detaylı bir inceleme sonrasında, evin içinde ciddi miktarda atık biriktirildiğini tespit etti.

Uzun Süren Temizlik Çalışmaları

Gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmaları sonucu evden 3 kamyon çöp ve 1 kamyon geri dönüşüm malzemesi çıkarıldı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, ev dezenfekte edilerek, çevre sağlığına katkıda bulunuldu.

Alanya Belediyesi, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına hız verecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp...

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp...

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp...

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp...

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp...

Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

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