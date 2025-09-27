Alanya'da İHH'nin "Gazze'ye Destek" Motosiklet Konvoyu
Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için şehir turu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde motosikletlilerden oluşan "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.
Etkinlik, Hacet Mahallesi'nde buluşan dernek üyelerinin, üzerine Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletlerle kent merkezinde tur atmasıyla devam etti.
Konvoya katılanlar, Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında şehir turu gerçekleştirdi.
Yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarla konvoya destek vererek gösteriye katıldı.