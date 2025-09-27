Alanya'da İHH'nin 'Gazze'ye Destek' Motosiklet Konvoyu

İHH öncülüğünde Alanya'da motosikletçiler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için şehir turu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:19
Alanya'da İHH'nin 'Gazze'ye Destek' Motosiklet Konvoyu

Alanya'da İHH'nin "Gazze'ye Destek" Motosiklet Konvoyu

Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için şehir turu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde motosikletlilerden oluşan "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.

Etkinlik, Hacet Mahallesi'nde buluşan dernek üyelerinin, üzerine Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletlerle kent merkezinde tur atmasıyla devam etti.

Konvoya katılanlar, Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında şehir turu gerçekleştirdi.

Yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarla konvoya destek vererek gösteriye katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı